"منوم في الشاي".. كيف قتلت سيدة بدر زوجها وقطعت جثته 40 حتة؟

كشفت التحقيقات في واقعة قتل سائق علي يد زوجته وعشيقها بمدينة بدر، أن الزوجة وضعت للمجني عليه أقراص كلوزبكس منومة داخل كوب شاي، ليلة رأس السنة وبعدما فقد وعيه سهلت للعشيق دخول الشقة وقامت بحبس طفلها داخل غرفة، ثم قام العشيق بالتعدي بالضرب على الزةج باستخدام قطعة خشبية حتي هشم رأسه.

كما دلت التحقيقات، أن المتهم الثاني في الواقعة أحد أقارب المجني عليه، ونشأت بينه وبين المتهمة الأولي علاقة غير شرعية منذ فترة طويلة، حتي قرر العاشقان كتابة الفصل الأخير في حياة الضحية.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين نفذا الجريمة ليلة رأس السنة وقاما بتقطيع الجثة وإلقائها علي فترات متباعدة داخل أكياس بلاستيكية بجوار صناديق القمامة، ثم قامت الزوجة بالتوجه نحو قسم الشرطة وحررت محضرا باختفاء الزوج.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة اعترفت أنها وعشقيها مارسا الجنس بعد قتل الزوج بجوار الجثة قبل التخطيط لتقطيع الجثة.

وفي وقت سابق فتحت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط سيدة وعشقيها لاتهامها بقتل زوج الأولي وتقطيع جثته وإلقائه للكلاب بنطاق قسم شرطة بدر، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث وتفريغها، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان فى منزله فى نفس اليوم التى أدعت زوجته فيه اختفائه.

وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعوها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقوها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم