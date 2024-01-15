"بطة محنطة وزئبق أحمر".. تعرف على تفاصيل متحف التحنيط بالأقصر

كشفت أسماء محمد سعد، مفتش متحف التحنيط بالأقصر، تفاصيل البطة المحنطة الموجودة في متحف الأقصر، قائلة: "تحنيط هذه البطة قام به الدكتور زكي إسكندر في عام 1942، عندما كان عميدًا في جامعة القاهرة، واكتشف سائل التحنيط في أحد المقابر بحلوان والذي اعتبره كنز في هذا التوقيت".

وقالت "أسماء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الدكتور زكي قام بعملية تحنيط البطة بعدما حدث جدل كبير بالنسبة للبطة لأنها مدهونة بمادة الراتنج الخاصة بالتحنيط، موضحة أن الدكتور زكي قام بأكثر من اكتشاف ولم يتوقف عند البطة فقط.

وتابعت، أن الدكتور زكي قام بمجهودات كبيرة، باستخدام السائل المكتشف في مقبرة حلوان، وحلل سائل التحنيط، وكان مندهشَا بعملية التحنيط نظرًا لعدم امتصاص الأرض لسائل التحنيط المكتشف في المقبرة الحجرية المكتشفة بحلوان.

وأردفت، مفتش متحف التحنيط بالأقصر، أن البطة مازالت بحالة جيدة وموجودة في متحف التحنيط بالأقصر حتى الآن دون أي تلف، مشيرةً إلى أن شكل البطة المحنطة يجذب السائح والزائر رغم أنها لم تكمل 100 عام.

وأوضحت، أن وحول الزئبق الأحمر، أكدت: "هذه المادة مستخلصة من عملية التحنيط، ولا يوجد شيء يحمل هذا الاسم، ولكنه عبارة عن سائل يتم الحصول عليه من المومياء بسبب عدم امتصاصه في الأرض، وهناك شائعات كثيرة مرتبطة بهذا الشيء".