صفية العمري تثير الجدل بصورة مع هذا الرجل.. والجمهور يشكك في صلة القرابة

تصدرت الفنانة صفية العمري محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد أن فاجأت صفية العمري جمهورها بصورة نشرتها على حسابها في "إنستجرام" يوم أمس، تظهر فيها برفقة ابنها الحبيب أحمد للمرة الأولى.

أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد". ورغم مظهرها المتألق وسعادتها، إلا أن عددًا من المتابعين عبّروا عن شكوكهم بصحة القرابة بينها وبين ابنها، مُعلقين بتعليقات مثل "ده أخوكي؟".

تألقت صفية في الصورة وأشعلت حماس متابعيها، ولكن ما لفت الانتباه هو الظهور النادر لابنها أحمد، الذي لم يظهر في السابق إلى هذا الحد.

يُشار إلى أن هذا الظهور المشترك جاء بعد تصريحات صفية العمري الأخيرة في برنامج "حبر سري"، حيث تحدثت عن خوفها من لحظة معينة قد تحدث، والتي هي أن يكون أبناؤها بعيدين عنها في تلك اللحظة، ما جعل الجمهور يتساءل عن قصة هذا الخوف وعن العلاقة القوية بينها وبين أبنائها.

صفية العمري تعيش نشاطًا ملحوظًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حيث تشارك جمهورها بصور من تواجدها في الأحداث الفنية ولحظاتها الشخصية ورحلاتها عبر حسابها على إنستجرام.

تألق صفية العمري

تألقت صفية العمري خلال مسيرتها الفنية الطويلة، حيث شاركت في أهم الأدوار في عالم السينما والدراما، اشتهرت بجمالها وموهبتها الكبيرة، وتألقت بشكل خاص في شخصية نازك السلحدار في مسلسل "ليلى الحلمية" بجميع أجزائه.

تعد ليالي الحلمية من بين أبرز أعمالها، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسلات وأفلام عديدة مثل "أحلام الفتى الطائر"، "هوانم جاردن سيتي"، وغيرها. كما أبدعت في السينما من خلال أفلام مثل "على باب الوزير" و"البركان" و"الحب أيضًا يموت".

رغم أن آخر ظهور لها في الأعمال الفنية كان عام 2016 في فيلم "فص ملح وداخ"، إلا أنها لا تزال تحتفظ بجاذبيتها ونجاحها في عالم الفن. تظل صفية العمري محط اهتمام الجمهور، الذي يتطلع بشغف إلى أي جديد تقدمه في مجال الفن.