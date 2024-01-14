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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أمم أفريقيا 2023.. سيطرة للفراعنة وتقدم بهدف على موزمبيق حتى الدقيقة 20

مصطفي محمد
مصطفي محمد
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يواصل منتخب مصر لكرة القدم سيطرته على منتخب موزمبيق في اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليًا في افتتاح مشوارهما في كأس الامم الافريقية المقامة حاليًا  كوت ديفوار.

ورغم سيطرة منتخبنا الوطني على أحداث اللقاء نجح منتخب موزمبيق في الوصول لمنطقة جزاء الفراعنة وأهدروا فرصة كانت قريبة من هز شباك الفراعنة 

كما تمكن مصطفي محمد  هز  شباك منتخب موزمبيق في  الدقيقة الثانية للقاء.  

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو
المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق
المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا
المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

مصطفى محمد كأس أمم أفريقيا 2023 كوت ديفوار