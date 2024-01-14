أمم أفريقيا 2023.. سونج: منتخب الكاميرون يسعى لإعادة كتابة التاريخ بكوت ديفوار

أكد ريجوبرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، أن منتخب بلاده يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ خلال كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار وتحقيق اللقب مثلما سبق وأن فعله الجيل السابق في نسخة 1984، والتى أقيمت في كوت ديفوار.

قال سونج في المؤتمر الصحفي للقاء غينيا والذي نشره الكاف على حسابه الرسمي: " كنا أبطال في سنة 1984، وأظن أنه لا يجب أن ننسى التاريخ ، فزنا بأول القابنا في كوت ديفوار، ولهذا زرنا قبر الرئيس الأول لكوت ديفوار عند قدومنا إلى هنا".

وأضاف: "هدفنا الذهاب بعيدا في المنافسة، ولما لا نعيد التاريخ ونكرّر إنجاز سنة 1984، لم نأت من أجل المشاركة فقط".

وتابع سونج: "المباريات الأولى في مثل هذه المنافسات تكون مهمة جدا، سنكون جاهزين للقاء، كل المنتخبات التي تشارك في المنافسة تأتي بأهداف معينة، غينيا منتخب جيد، ونحن أيضا نعلم من سنواجه، وسنقدم كل ما لدينا لترجمة ما عملنا من أجله على أرضية الميدان".