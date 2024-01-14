أمم أفريقيا 2023.. مدرب السنغال: نمتلك خبرات تساعدنا على تجاوز عقبة جامبيا

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، أن هناك منتخبات عديدة مرشحة لنيل لقب أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، مؤكدا أن هدفه هو تجاوز عقبة جامبيا في افتتاح مشوار الفريق في البطولة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم، أن منتخب السنغال لديه لاعبين يمتلكون الخبرات التي تساعده على تجاوز المنتخب الجامبي رغم غياب الثنائي يوسف سابالي وفودي توري.

وأوضح أن هناك تفاؤل حول لحاق يوسف سابالي وفودي توري بمواجهة الكاميرون يوم الجمعة المقبل، اللذان يغينان عن لقاء الغد، مشيرا إلى أن هناك رغبة من الجميع في الحفاظ على اللقب.

ويلعب منتخب السنغال حامل اللقب في المجموعة الثالثة بجانب الكاميرون وجامبيا وغينيا الاستوائية.