"الشاباك" يُحذر نتنياهو في رسالة عاجلة من تقليص ميزانية (فلسطينيو الداخل)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم /الأحد/، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تقليص ميزانية المجتمع العربي(فلسطينيو الداخل)، بينما يناقش وزراء حكومته في وقت لاحق اليوم ميزانية مُعدلة تتضمن إنفاقًا كبيرًا لتمويل الحرب على قطاع غزة، قبل التصويت عليها صباح غد الاثنين.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) أن الشاباك بعث برسالة عاجلة إلى نتنياهو حذره فيها من تقليص ميزانيات المجتمع العربي، مشددا على أن هذا التقليص سيكون له تداعيات أمنية خطيرة، وخصوصًا بسبب تقليص خطة مكافحة الجريمة في البلدات العربية.

وقالت الرسالة إن هذا الخفض في الخطة الخمسية للمجتمع العربي بمعدل 1.1 مليار شيكل سنويًا سيسبب ضررًا استراتيجيًا للأمن واللُحمة الوطنية لجميع المواطنين الإسرائيليين، وبالتالي نوصي بعدم إضرار الموازنة الخمسية بالمجتمع العربي.