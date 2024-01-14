"سنتامين" تعين عضوتين جديدتين بمجلس إدارتها

أعلنت شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب، عن تعيين كلا من هدى منصور و إيمان نجيب كعضوين مستقلين غير تنفيذيين بمجلس إدارة الشركة ،للاستفادة من خبراتهم الكبيرة واستشارتهم في الكثير من المجالات المرتبطة بالتعدين.

وقال جيم روثرفورد، رئيس مجلس إدارة سنتامين العالمية: ""إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بهدى وإيمان كعضوين في مجلس إدارة سنتامين، ستجلب هدى إلى مجلس الإدارة ثروة من الخبرة وستكون معرفتها الواسعة بالمنطقة ذات قيمة كبيرة لشركة سنتامين، كما تتمتع إيمان بخبرة واسعة في جميع جوانب تمويل الشركات وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة"

وأضاف قائلا: اتقدم بشكر خاص للدكتور إبراهيم فوزي على المساهمة القيمة التي قدمها لشركة سنتامين كعضو في مجلس الإدارة خلال فترة عمله، مشيراً إلى أنهم استفادوا بشكل كبير من مشورته الحكيمة وخبرته الواسعة في القطاعين العام والخاص، متمنيا له كل التوفيق في عمله الأكاديمي المستمر في مصر."

هذا وقد سبق وأشار الدكتور إبراهيم فوزي إلى أنه لا ينوي الترشح لإعادة انتخابه كمدير غير تنفيذي في الاجتماع العام السنوي القادم للشركة في عام 2024.

من جانبها، قالت هدى منصور : "" أتطلع بشدة للانضمام إلى مجلس إدارة سنتامين والعمل مع فريق الإدارة، متحمسه جدا للانضمام إلى شركة لا تساعد فقط في تحقيق نمو قوي داخل مصر، ولكنها تولد فوائد متعددة لشعبها، سواء كان ذلك من خلال التوظيف المباشر، أو تشجيع المرأة، أو تطوير الممارسات المستدامة.".

فيما أعربت إيمان نجيب، عن سعادتها قائلة "يسعدني الانضمام إلى سنتامين في هذه المرحلة من رحلة نمو الشركة، لقد نجحت الشركة في بناء سمعة طيبة في المنطقة باعتبارها رائدة في هذا القطاع من خلال تطوير أصول السكري وتحويلها إلى منجم عالمي المستوى، واتطلع حقًا لمواصلة البناء على هذه القوة القوية في السنوات المقبلة."

تتمتع هدى بخبرة 25 عامًا من العمل في شركات البرمجيات والتكنولوجيا الرائدة متعددة الجنسيات بما في ذلك Oracle وMicrosoft وAcision وSAP ومؤخرًا IFS.

خلال عام 2023، انضمت هدى إلى شركة IFS، وهي شركة عالمية للبرمجيات وحلول المؤسسات القائمة على السحابة، في منصب المدير التنفيذي للعمليات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا. على مدى السنوات العشر الماضية، عملت هدى في شركة SAP، الشركة الرائدة في السوق في مجال برمجيات تطبيقات المؤسسات، حيث شغلت العديد من المناصب القيادية قبل أن تصبح نائب الرئيس الأول ورئيس قسم تحويل العمليات التجارية لمناطق جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيافي عام 2021.

منذ عام 2021، شغلت هدى منصب مدير مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر وبين عامي 2020 و 2022 كانت نائبة رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية.

تعمل هدى حاليًا كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، البنك الرائد في القطاع الخاص في مصر. وبعد تعيينها، ستصبح هدى عضواً في لجنة الاستدامة.



تتمتع إيمان بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال التمويل وإدارة الاستثمار، في قطاعات التعدين والاتصالات والخدمات المالية، في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة. وهي تجلب إلى سنتامين خبرة واسعة في مجال تمويل الشركات وإعادة الهيكلة، والاستثمار وإدارة الأصول، وإدارة السيولة وعمليات الدمج والاستحواذ.

إيمان هي شريكة في الكرنك كابيتال، وهي شركة لإدارة الاستثمار أسستها في عام 2015, وقبل ذلك، بين عامي 2012 و2015، كانت إيمان تشغل منصب المدير المالي للمجموعة في شركة La Mancha Resources، وهي شركة تعدين للذهب لديها مناجم عاملة ومشاريع استكشاف وتطوير في جميع أنحاء أفريقيا وأستراليا والأرجنتين.

قبل انضمامها إلى La Mancha، كانت إيمان مؤسسًا مشاركًا ومديرًا لشركة Accelero Capital، وهي مجموعة لإدارة الاستثمار تركز على الاتصالات. كما شغلت أيضًا منصب المدير المالي للشركات في شركة أوراسكوم تليكوم القابضة وشركة ويذر إنفستمنتس، وهي مجموعة اتصالات دولية تدير شبكات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بعد التعيين، ستصبح إيمان عضوًا في لجنة التدقيق والمخاطر.