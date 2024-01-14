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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مطار العريش يستقبل طائرة تركية على متنها 46 طنا من المساعدات لقطاع غزة

مساعدات تركية
مساعدات تركية
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استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرة مساعدات تركية لصالح قطاع غزة تحمل على متنها 46 طنا من المساعدات الإغاثية مقدمة من منظمة الهجرة الدولية.
وقال مصدر مسئول في شمال سيناء إنه جرى تفريغ شحنة المساعدات ونقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 484 طائرة من بينها 394 طائرة حملت أكثر من 13 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 90 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.
 

مطار العريش مساعدات تركية غزة