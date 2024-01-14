مصرع شخص صدمه قطار خلال عبوره مزلقان كوبرى البراميل بالدقهلية

لقى شخص مصرعه صباح اليوم حيث صدمه قطار ميت غمر الزقازيق أثناء عبوره مزلقان كوبرى البراميل بميت غمر في الدقهلية فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر يفيد بورود بلاغ بصدم قطار لشخص أثناء عبوره مزلقان كوبرى البراميل بمدينة ميت غمر فى محافظة الدقهلية ووفاته فى الحال.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص مجهول الهوية مزلقان السكه الحديد صدمه القطار المتجه إلى الزقازيق مما أدى إلى مصرعه فى الحال .

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى ميت غمر على ذمة تصرفات النيابة لحين الكشف عن هويته .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى.