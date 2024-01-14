اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارا والعظمى بالقاهرة 18 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، و مائل للدفىء علي جنوب البلاد و دافئ علي جنوب سيناء، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات علي وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الاحد امطار متوسطة الي غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة.

وامطار متوسطة الي خفيفة علي مناطق من جنوب الوجة البحرى والقاهرة الكبري ومدن القناة والصحراء الغربية وتمتد خفيفة الي مناطق من شمال الصعيد علي فترات متقطعة.

و نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 6 ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى 9 درجة .