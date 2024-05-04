العسومي رئيسا للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي

أعلنت الهيئة التأسيسية الرئيسية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، اختيار عادل بن عبد الرحمن العسومي "رئيس البرلمان العربي" رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة خلفًا د ناصر الفضلي رئيس مركز لندن للبحوث.

وأعرب العسومي عن سعادته وترحيبه بهذا المنصب واعتزازه بالثقة التي أولتها إليه الهيئة التأسيسية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، مؤكدا عزمه السير مع كل أعضاء المنظمة في اتجاه بلوغ أهدافها لا سيما ما يتعلق بالتنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن العربي والعمل على استثمار البحث العلمي في تطوير حياته عبر القطاعات الخمسة التي ترتكز عليها المنظمة المتمثلة في صناعة التعليم والطاقة والغذاء والدواء والسياحة.

وأشار العسومي إلى أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة التقدم والتنمية العربية، لافتاً إلى أن الطموح لتطوير الوطن العربي على الأصعدة كافة لا سقف له وأنه يسعى لذلك من خلال أي موقع يترأسه .

ولفت العسومي أن مركز لندن للبحوث والاستشارات أسس المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، لتعمل في ثلاث مسارات تتعلق بالبحث العلمي عبر مشروعات علمية تحاكي احتياجات تنموية للعالم العربي .

يذكر أن المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي - UAO.SR - مؤسسة دولية خاصة مساهمة، مسجلة في المملكة المتحدة بترخيص قانوني من غرفة التجارة بتاريخ 17 يناير 2024م، وتُعنى بإنتاج البحوث العلمية التطبيقية في تخصصات مختلفة وتقديم الاستشارات للقطاعات الحكومية والخاصة .

وتضم المنظمة العديد من الشخصيات العربية من أصحاب القيادة والإبداع في النواحي المتخصصة بالعلوم الاجتماعية والتطبيقية، والهيكل التنظيمي للمنظمة يتألف من الرئيس الفخري للهيئة صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت مساعد آل سعود، ويترأس الهيئة التأسيسية عضو معهد البحوث البريطاني الأسبق ورئيس مركز لندن للبحوث أ.د ناصر الفضلي ويترأس الهيئة الإدارية سفير حقوق الإنسان الدولي د. أمجد شموط بينما رئيس الهيئة الاستشارية العليا نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي أ.د حازم صالح بينما تترأس الهيئة العلمية للمنظمة خبير البحث العلمي في معهد المخطوطات العربية وزير البحث العلمي الأسبق بالسودان العالمة أ.د انتصار صغيرون .