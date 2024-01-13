إنتر ميلان يواصل التحليق بصدارة الدوري الإيطالي باكتساح مونزا

اكتسح فريق إنتر ميلان، نظيره مونزا بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب يو باور، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الإنتر بثنائية دون رد، حيث بدأ النيراتزوري اللقاء، باحثًا عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي، حتى نجح في الدقيقة 12 بتسجيل أول الأهداف عن طريق التركي هاكان تشالهان أوغلو من ركلة جزاء.

وأضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الهدف الثاني في الدقيقة 14 من صناعة فيديريكو ديماركو، قبل أن يحرز لاعبي فريق الأفاعي ثلاثية في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 60، عاد تشالهان أوغلو للتسجيل مجددًا بهدف من صناعة ماركوس تورام، قبل أن يسجل ماتيو بيسينا هدف مونزا الوحيد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ومن ركلة جزاء أيضًا، أحرز مارتينيز رابع الأهداف في الدقيقة 84، واختتم تورام الخماسية في الدقيقة 88 من صناعة مختيريان.

وبهذا الفوز، واصل إنتر ميلان التحليق على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس الوصيف وللأخير مباراة في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد مونزا عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.