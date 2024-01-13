أمم أفريقيا 2023.. منتخب كوت ديفوار يتقدم على غينيا بيساو بالشوط الأول

حسم منتخب كوت ديفوار نتيجة الشوط الأول بالتقدم علي نظيره غينيا بيساو بهدف للاشيء فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2023، خلال المباراة الافتتاحية للبطولة المقامة حاليًا بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو على ملعب الحسن واتارا.

سجل هدف الأفيال اللاعب سيكو فوفانا في الدقيقة الرابعة، ليحرز أول أهداف كأس أمم أفريقيا 2023.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.