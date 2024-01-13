الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يطارد صدارة ليفربول بفوز مثير على نيوكاسل

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا مثيرًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم نيوكاسل على السيتي بهدفين مقابل هدف، بعدما قلب الطاولة على ضيفه، إذ كان متأخرًا بهدف ثم سجل هدفين متتاليين.

وتلقى مان سيتي ضربة موجعة في المباراة، بإصابة الحارس البرازيلي إيديرسون في الدقيقة الثامنة، ليحل ستيفان أورتيجا بدلًا منه.

افتتح البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مان سيتي، التهديف في الدقيقة 26 بطريقة رائعة بعدما وجه عرضية زميله كايل والكر في شباك الحارس مارتن دوبرافكا.

وسجل السويدي ألكسندر إيزاك هدف التعادل للماكبايس في الدقيقة 35، وبعد مرور دقيقتين أحرز أنتوني جوردون الهدف الثاني.

في الشوط الثاني، عاد السيتي من بعيد بعدما شارك البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 69 بدلًا من برناردو سيلفا، ليقود السماوي لفوز بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 74، وصناعته لهدف لزميله أوسكار بوب في الدقيقة 90+1.

بتلك النتيجة، يطارد مانشستر سيتي، نظيره ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة بفارق نقطتين عن متصدر الترتيب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 29 نقطة في المركز العاشر.