تعرف على تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مصطفى بيراف عضو الأولمبية الدولية

عقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع مصطفى بيراف عضو اللجنة الأولمبية الدولية باستاد القاهرة الدولي.



وكشف مصدر خاص للبوابة نيوز عن تفاصيل الاجتماع المغلق بين الجانبين المتعلق بسحب الثقة من هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية السابق.



وأشار المصدر إلى أن الجزائري مصطفى بيراف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية الاكانو وعضو اللجنة الأولمبية الدولية أكد من أن جميع الإجراءات التي اتبعتها اللجنة الأولمبية بخصوص سحب الثقة من هشام حطب رئيس الاولمبية المصرية السابق سليمة وأنه لا يوجد شبهة تدخل حكومي.

وأضاف المصدر ان وزير الرياضة أكد خلال الاجتماع علي احترام مصر ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة المواثيق الدولية التي اقرتها اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن ناحية اخرى قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية مد جلستها ليوم السبت المقبل، وذلك لحسم مصير المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق الصادر في حقه قرارا بالإيقاف والتجميد.

وأقيمت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اليوم السبت بحضور 27 اتحاد أولمبي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والجزائري مصطفى بيراف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية.