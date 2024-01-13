«إنفينكس» تكشف عن تقنية E-Color Shift خلال مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية 2024

كشفت إنفينكس، عن أحدث تقنياتها الرائدة، تقنية E-Color Shift، في فعاليات مؤتمر الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2024.

وتتيح تقنية E-Color Shift للوحات الهواتف المحمولة تغيير الألوان والحفاظ على الألوان الزاهية دون استهلاك الطاقة.

وقامت إنفينكس أيضًا بتسليط الضوء على أجهزة AirCharge وبطارية Extreme-Temp كأجهزة مطورة لتحدث ثورة في صناعة الهواتف المحمولة بأحدث وأفضل تقنيات الهواتف الذكية.

وقد فازت تقنية Infinix E-Color Shift الابتكارية بجائزة Omdia Innovation Award في فعاليات ShowStoppers CES 2024 تحت فئة "تقنيات الصوت والاتصالات المحمولة وأجهزة الترفيه المنزلي".

وتعمل تقنية E-Color Shift من Infinix، التي تتميز بـ E Ink Prism™ 3، على إحداث ثورة في تخصيص الهاتف الذكي من خلال تمكين التخصيص الشامل للوحة الخلفية. تستخدم هذه التقنية بنى مجهرية تحمل فيها جزيئات اللون شحنات موجبة وسالبة. من خلال تطبيق فولتات مختلفة، يتغير المجال الكهربائي داخل البنية المجهرية، مما يتسبب في تحرك جزيئات اللون المقابلة وعرض الألوان المطلوبة، ويسمح هذا الأسلوب المبتكر لهيكل الهاتف بتغيير "الأسطح" حسب الرغبة، مما يحافظ على الشاشة دون استهلاك الطاقة.

وعرضت Infinix خلال CES 2024 تقنياتها المتطورة، بما في ذلك Infinix AirCharge وبطارية Extreme-Temp ، ويستخدم AirCharge من Infinix رنينًا مغناطيسيًا مبتكرًا متعدد الملفات وخوارزميات تكيفية، مما يسهل الشحن اللاسلكي حتى 20 سم وبزوايا 60 درجة. يضمن السلامة بترددات أقل من 6.78 ميجاهرتز ويوفر طاقة 7.5 واط، فهو يشتمل على دوائر واقية. وتتجاوز هذه الطريقة الشحن التقليدي، مما يسمح للمستخدمين بشحن الأجهزة بسهولة أسفل المكاتب أثناء أنشطة مثل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

وبالشراكة مع كبار موردي التكنولوجيا، عالجت Infinix مشكلة فشل بطارية الهاتف المحمول في البرد القارس من خلال تقديم بطارية ذات درجة حرارة قصوى، تعمل هذه البطارية المبتكرة، التي تتضمن تقنية الإلكتروليت المحاكاة الحيوية وتقنية الحالة الصلبة الاندماجية في أقطابها الكهربائية، بسلاسة حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -40 درجة مئوية (40 تحت الصفر)، بفضل قدرة الشحن التي تتراوح من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، تضمن البطارية ذات درجة الحرارة القصوى أداءً يمكن الاعتماد عليه وقدرة على التحمل في البيئات الباردة، والتغلب على المشكلة الشائعة المتمثلة في تجميد أيونات الليثيوم في البطاريات العادية.