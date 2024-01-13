رئيس مصنع وادي السيليكون: زيارة «مدبولي» دفعة قوية للمستثمرين في المنطقة

قال المهندس عبد المنعم الخواجة، رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المصنع ينتج حوالي 150 ألف وحدة شهرياً لكل خط من خطوط إنتاج أجهزة الموبايل والإكسسوارات الذكية، مشيرا الي أن المصنع يتألف من 5 خطوط إنتاج، تشمل 3 خطوط للتجميع وخطين للتغليف.

جاء ذلك تعليقًا على جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمنطقة الصناعية لقناة السويس، حيث تفقد مصنع "وادي السيليكون" للصناعات الإلكترونية بالسخنة، التي جاءت ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا"، المكلف بتنمية المنطقة الاقتصادية.

وأضاف الخواجة، أن زيارة رئيس الوزراء دفعة قوية للمستثمرين في المنطقة، مؤكداً أنها أظهرت الاهتمام الكبير بقطاع الإلكترونيات ونقل التكنولوجيا في السوق المصري وتجسدت في متابعته للتفاصيل الدقيقة للإنتاج والاهتمام بالجودة، كما مثلت الزيارة فرصة لتأكيد دعم الحكومة للمستثمرين وتذليل العقبات.

وأشار الخواجة إلى أن المصنع حاز على شهادات الجودة العالمية ويتبنى أحدث التقنيات وأجهزة الاختبارات والجودة لضمان تحقيق المنتجات للمستوى العالمي.