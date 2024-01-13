"أجساد بطولية" فيلم يوثق معاناة المرأة السودانية مع الختان والزواج المبكر

قالت سارة سليمان المخرجة السينمائية، إن فيلم "أجساد بطولية" فيلم تاريخي طويل يتحدث عن نضالات النساء من خلال الجسد الأنثوي، والذي قمعته الحكومات عبر التاريخ، والفيلم يوثق هذا القمع من 1900 وحتى السبعينات.

ولفتت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الفيلم يبين كيف أن العادات والتقاليد قمعت الجسد، وحرصت على أن يكون عنوانه أجساد بطولية، لتحرير كلمة جسد التي مازال هناك تخوف منها في المجتمعات.وأردفت: "اختيار كلمة جسد لازم تكون في الفيلم لتحرر الكلمة نفسها، وفي الفيلم النساء تتحدث عن أوجاعهن بكل قوة، في بعض الإفادات واحدة تحدثت عن تجربتها في الختان، ومعاناتها في الزواج والولادة، وكيف أن عملية الختان تسببت في تأزمها نفسيًا وتشوه أعضاءها.