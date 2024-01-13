المؤبد لتاجر مخدرات بالقطامية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهم بترويج المواد المخدرة (حشيش-هيروين-ميثامفتيامين) بمنطقة القطامية، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه.



وكشف تحقيقات النيابة بالقضية ووفقًا لأمر الإحالة فإن المتهم أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وكذلك إحراز جوهر مخدر الحشيش و جوهر مخدر ميثامفيتامين بقصد الاتجار.

فتاة تنهي حياتها من الطابق 26 بفندق شهير في وسط البلد

وفي سياق آخر.. شهدت منطقة بولاق أبو العلا واقعة مأساوية عندما أنهت فتاة حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الـ 26 بأحد الفنادق الشهيرة المطلة علي كورنيش النيل بدائرة قسم بولاق أبو العلا.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بسقوط فتاة عمرها 22 سنة تعمل بفندق شهير وحاصلة علي بكالوريوس سياحة وفنادق من الطابق الـ26 ببولاق ابو العلا، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ ، وجار استدعاء أسرة الفتاة لاستجوابهم، وتحرر محضر بالحادث .