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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 أشخاص لاتجارهم فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالمقطم

ارشيفية
ارشيفية
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لإتجارهم فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالمقطم.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الدقهلية) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار  بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .. وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على 3 اشخاص السوق السوداء بالمقطم النقد الأجنبي