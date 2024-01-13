القبض على 3 أشخاص لاتجارهم فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالمقطم

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لإتجارهم فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالمقطم.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الدقهلية) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .. وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.