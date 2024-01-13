موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق في بطولة الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

يستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023 بمواجهة موزمبيق في البطولة التي تقام في كوت ديفوار.



ويخوض منتخب مصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية 2023 في النسخة 34 للبطولة أمام نظيره موزمبيق، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.



وستكون تلك المواجهة السادسة بين مصر وموزمبيق تاريخيا، حيث التقيا من قبل في 5 مناسبات، 3 منها في أمم إفريقيا انتهت بالفوز 2-0 وبتتويج المنتخب باللقب في 1986 و1998 و2010.



وسيق أن التقيا مرة أخرى في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز المنتخب 2-0 و1-0 ذهابا وإيابا.



وتقرر أن يكون موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة لها على المشفر هي «بي إن سبورتس».



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

وسيكون هناك 10 قنوات مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة مصر وموزمبيق، يمكن لمتابعي وعشاق المنتخب الوطني مشاهدة المباراة من خلالها، وهي كالتالي:



1- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551



2- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356



3- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595



4- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969



5- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840



6- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418



7- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207



8- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103



9- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129



10- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430

