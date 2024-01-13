فلسطين.. قوات الاحتلال تداهم عدة منازل جنوب نابلس

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة منازل في ثلاث بلدات وقرى جنوب نابلس، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

كما أضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت بسيارات عسكرية عدة شوارع في بلدتي قبلان وقرية يتما وداهمت عدة منازل داخل البلدان.

ويواصل العدوان الإسرائيلي استهدافه للفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، دون تفرقة مستخدمين جميع أنواع آليات الحرب الجوية والبرية، مستهدفين الفلسطينيين ومدمرين للبنية التحتية في قطاع غزة، فكل يوم تتزايد جراح الشعب الفلسطيني بين شهداء ومصابين ومفقودين، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 23700 شهيدًا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة حوالي 60 ألفا، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.