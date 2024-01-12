رئيس وزراء بريطانيا يصل كييف ويتعهد بدعم أوكرانيا المستمر

وصل رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، إلى كييف، أوكرانيا، اليوم الجمعة، في زيارة تهدف إلى التأكيد على دعم المملكة المتحدة المستمر لأوكرانيا في مواجهة القوات الروسية.

وقال سوناك، في تغريدة على موقع تويتر، "أنا في أوكرانيا لإيصال رسالة بسيطة. دعمنا لم ولن يتراجع. أقول لجميع الأوكرانيين، بريطانيا معكم – طالما استغرق الأمر".

وتهدف زيارة سوناك إلى التأكيد على وحدة الغرب في دعم أوكرانيا، وتقديم مزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية للبلاد.

ومن المقرر أن يلتقي سوناك بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولين أوكرانيين آخرين، لمناقشة كيفية استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا.

تأتي زيارة سوناك إلى كييف في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا، حيث تواجه البلاد هجومًا روسيًا مستمرًا.

ويؤكد الدعم البريطاني لأوكرانيا، الذي يأتي في إطار الدعم الدولي الواسع النطاق للبلاد، التزام الغرب بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.