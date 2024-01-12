تعرف على الرياضات المدرجة في البرنامج البارالمبي وتُمارس في مصر

كشفت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى عن الرياضات المدرجة في البرنامج البارالمبي والتي تُمارس في مصر، ويتأهل من خلالها أبطال المنتخبات الوطنية للمشاركة في دورات الألعاب البارالمبية.

وتعتبر مصر من أكثر الدول نشاطًا في الرياضات البارالمبية ولها باع كبير وإنجازات عظيمة على المستويين القاري والدولي.

يمارس أبطال مصر عدة رياضيات مدرجة في البرنامج البارالمبي هي:

ألعاب القوى، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، الكرة الطائرة البارالمبية، البوتشا، البارا تايكوندو، الريشة الطائرة، الكانوي، كرة الهدف للمكفوفين رجال، الجودو للمكفوفين، خماسيات كرة القدم للمكفوفين، التجديف، الترايثلون، التنس الأرضي، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الفروسية، الدراجات، القوس والسهم.

الرياضات غير المدرجة في البرنامج البارالمبي:



كرة القدم للصم، كرة القدم للمبتورين من ذوي الساق الواحدة، كرة القدم للأقزام، الخماسي الحديث، كرة اليد على الكراسي المتحركة.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.