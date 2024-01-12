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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة شخصين أصيبا في حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا فى حريق شقة سكنية بشارع محمد حسين ببولاق الدكرور، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منزل بكفر طهرمس.

وعلى الفور دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء قيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص اندلاع حريق بشقة بالطابق الأول لعقار مكون من 6 أدوار بشارع محمد حسين، مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين نقلا إلى المستشفى للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.

إصابة شخصين حريق شقة سكنية بولاق الدكرور