ads
الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: إسرائيل فشلت في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، بأن إسرائيل قد أخفقت مرارًا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ بداية هجومها على قطاع غزة ردًا على هجوم قامت به حركة حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر.

أوضحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، أنها قد ألقت الضوء مرارًا على فشل إسرائيل المتكرر في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، مثل مبدأ عدم التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ الهجمات.

وأكدت المفوضة السامية أن انتهاك الالتزامات الدولية يمكن أن يؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، وحذرت من خطر وقوع جرائم فظيعة أخرى.

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يضع الاحتلال الإسرائيلي حدًا للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري للمواطنين في قطاع غزة.

 

إسرائيل حماس غزة الامم المتحده