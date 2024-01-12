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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إلغاء عمومية اتحاد الكرة لعدم اكتمال النصاب القانوني

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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تقرر اليوم جمعة، إلغاء اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها لليوم الثاني على التوالي.
وتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية أمس، الخميس، لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو ما تكرر اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي، حيث حضر اثنين فقط من مندوبي الأندية، بينما يكتمل النصاب بحضور 25% من الأعضاء، ما يعادل 32 عضوًا.

وكان من المقرر أن تتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة حال انعقاد الاجتماع، منها مناقشة ميزانية الاتحاد عن العام المنتهي واختيار اللجنة الانتخابية للإشراف علي الانتخابات المقبلة واعتماد لجنة الانضباط.

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