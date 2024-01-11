وكيلة وزارة شباب الدقهلية تستقبل أعضاء كيان سند شباب الدلتا.. صور

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس، أعضاء كيان سند شباب الدلتا بالمحافظة ضمن خطة دعم الكيانات الشبابية.

جاء ذلك بحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وأحمد شوقي رئيس كيان سند شباب الدلتا بالدقهلية، كما قدم أعضاء كيان سند شباب الدلتا الشكر والتقدير لطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب راعي الكيان، وعلى دعمه وتذليل كافة العقبات أمام أعضاء كيان سند شباب الدلتا بالدقهلية.

فيما بحث أعضاء كيان سند شباب الدلتا بالدقهلية، مع الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، خطة عمل الكيان فى الفترة المقبلة ومنها تربية النشء والشباب لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع، بالإضافة إلى تدريب الشباب على مواكبة التطورات التكنولوجية وخاصة تكنولوجيا الجيل الخامس"الميتافيرس"، وفتح باب الانضمام لأعضاء جدد لكيان سند شباب الدلتا بالدقهلية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان كيل الوزارة خلال اللقاء بأعضاء كيان سند شباب الدلتا بالدقهلية، على أهمية الدور الذي تقومون به في تربية النشء والشباب على مواجهة الظواهر السلبية التى انتشرت في المجتمع، وكيفية التعامل معها، وتدريب الشباب من خلال اللقاءات على مواجهتها وتنمية الوعي لدى الطلائع والشباب.

واوضحت الدكتورة منى عثمان، أن كيان سند شباب الدلتا، يلقي رعاية واهتمام من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك من خلال اللقاءات الدورية التى يعقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع هذه الكيانات وهذا ما يتماشى مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بالنشء والشباب وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لهم من خلال مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية اللقاء أهدى اعضاء أعضاء الكيان درع بإسم الكيان لوكيلة الوزارة تقديرًا من أعضاء الكيان لجهودها فى تطوير منظومة العمل الشبابي بالدقهلية، بالإضافة إلى رعاية واهتمامها بأعضاء كيان سند شباب الدلتا بالدقهلية.

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