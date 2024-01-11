اليوم.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية

ينطلق اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأولمبي على استاد العاصمة الإدارية، ويستمر المعسكر حتى يوم 15 يناير الجاري موعد سفره إلى الإمارات للمشاركة فى الدورة الدولية الودية فى دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبي 23 لاعبا كالتالي: حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا، وخط الدفاع: محمد طارق - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس - محمد حمدي إبراهيم - أحمد محمود - أحمد حسام - محمد مغربي - أحمد رضا - أحمد عيد، خط الوسط: محمود صابر - أحمد عاطف - مصطفى سعد - عمر خضر - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - ماجد هاني - محمد شحاتة - محمود جهاد، وفي خط الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل.

وتقام دورة دبي الودية بمشاركة المنتخبات الأولمبية لكل من السعودية وقطر والإمارات، ويرى ميكالى فى العاصمة الإدارية أجواء مثالية ومتكاملة فى ظل الاهتمام الكبير من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، وهو ما لمسه الجهاز الفني فى معسكره الأخير الذى كان ناجحا من كل الوجوه .

وعاد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، إلى القاهرة قادماً من البرازيل بعد قضاء إجازة الكريسماس هناك، وعقد ميكالى اجتماعا مع محمد بركات عضو اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية وجهازه المعاون لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي الذى ينطلق اليوم.