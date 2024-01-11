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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. استشهاد 7 مواطنين بينهم طفلين في قصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال نفذت قصفًا عنيفًا على منزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلين وإصابة آخرين. 

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصادر داخل مدينة خان يونس، أن القصف استهدف منزلًا في منطقة المعسكر بالتحديد غرب خان يونس، كما أوضحت أن عدد المصابين في تلك القصف بلغ 25 مصاب حتى الأن.

ويواصل العدوان الإسرائيلي هجماته الوحشية على المواطنين الفلسطينيين وأهل غزة، فتزايد عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في الـ7 من أكتوبر إلى 23357 شهيدًا، بالإضافة إلى 59410 مصابًا.

استشهاد 7 مواطنين اصابة 25 شخصا استهداف منزل خان يونس