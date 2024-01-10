اقرأ غدًا في «البوابة»| إسرائيل في القفص.. اليوم.. محاكمة تل أبيب أمام "العدل الدولية" بتهمة الإبادة الجماعية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 11 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إسرائيل في القفص.. اليوم.. محاكمة تل أبيب أمام "العدل الدولية" بتهمة الإبادة الجماعية

بريتوريا تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات العسكرية وأعمال القتل في غزة

الصحة العالمية: عاجزون عن مساعدة سكان غزة

وزير الدفاع البريطاني: صد أكبر هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

أزمة معقدة.. الصين: لا تنازلات بشأن تايوان وعلى أمريكا وقف تسليح الجزيرة

انتخابات مصيرية.. التايوانيون يحددون مستقبل بلادهم بين الصين وأمريكا

ردع نووي.. كيم جونج أون يهدد بإبادة كوريا الجنوبية