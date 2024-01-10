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الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة»| إسرائيل في القفص.. اليوم.. محاكمة تل أبيب أمام "العدل الدولية" بتهمة الإبادة الجماعية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 11 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إسرائيل في القفص.. اليوم.. محاكمة تل أبيب أمام "العدل الدولية" بتهمة الإبادة الجماعية
بريتوريا تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات العسكرية وأعمال القتل في غزة 
الصحة العالمية: عاجزون عن مساعدة سكان غزة
وزير الدفاع البريطاني: صد أكبر هجوم للحوثيين في البحر الأحمر
أزمة معقدة.. الصين: لا تنازلات بشأن تايوان وعلى أمريكا وقف تسليح الجزيرة
انتخابات مصيرية.. التايوانيون يحددون مستقبل بلادهم بين الصين وأمريكا
ردع نووي.. كيم جونج أون يهدد بإبادة كوريا الجنوبية

إسرائيل غزة الصين