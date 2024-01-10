وزير إيطالي متهم بحيازة لوحة مسروقة

تورطت الحكومة الإيطالية في جدل جديد بعد أن خضع وزير الدولة للثقافة للتحقيق بشأن مزاعم بأن لوحة تعود إلى القرن السابع عشر كانت بحوزته قد سُرقت من قلعة قبل أكثر من عقد من الزمن.

كما اتُهم الناقد الفني المعروف فيتوريو صغيربي بالتلاعب باللوحة لإخفاء أصولها.

وبحسب ماذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فقد قال ممثلو الادعاء إنهم يحققون مع الصغيربي بتهمة غسل الأعمال الفنية المسروقة بعد مزاعم بثتها سلسلة من التحقيقات الاستقصائية على قناة راي العامة.

وأبلغت مارجريتا بوزيو، صاحبة لوحة "القبض على القديس بطرس"، وهي لوحة للفنان روتيليو مانيتي، عن سرقة اللوحة من قلعتها في بيدمونت في عام 2013، وأخبرت الشرطة في ذلك الوقت أن اللوحة قد تم قطعها. من إطارها. ويُزعم أن شخصًا حدده التقرير بأنه صديق للصغاربي زار القلعة قبل أسابيع قليلة للاستفسار عن شراء اللوحة.

وتم تسليم اللوحة، التي تضررت أثناء السرقة، إلى مرمم فني لإصلاحها بعد بضعة أشهر، وفقا للادعاءات. وقال المرمم للتقرير إن العمل الفني الذي حصل عليه هو اللوحة المسروقة. في عام 2019، تم نقل اللوحة إلى مرمم آخر، وفي ذلك الوقت تمت إضافة شمعة إلى الزاوية اليسرى العليا، لجعلها أقل وضوحًا. ومن غير الواضح من الذي وضع الشمعة هناك، لكن اللوحة هي نفس العمل الفني الذي قدمه الصغاربي في معرض في لوكا عام 2021.

وقال صغيربي إن اللوحة المعروضة هي النسخة الأصلية من لوحة "أسر القديس بطرس"، والتي قال إنه عثر عليها أثناء ترميم فيلا مهجورة اشترتها والدته في فيتربو عام 2000. وقال إن اللوحة المسروقة من القلعة كانت "نسخة سيئة". "أنتجت في القرن التاسع عشر.