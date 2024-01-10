وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحادين الدولي والمصري للريشة الطائرة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري للريشة الطائرة، من أجل تطوير اللعبة في مصر خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وحضر مراسم التوقيع الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي والتي تنوب عن ممثلي الاتحاد الدولي للعبة، والدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وضمت مراسم توقيع الاتفاقية، عرض فيديو لإنجازات الاتحاد المصري للريشة الطائرة وكلمة للسادة الحضور، إضافة إلى توقيع الاتفاقية بين الاتحادين الدولي والمصري، وتكريم الشركاء.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعادته بالتطور الكبير الذي مرت به اللعبة خلال الفترة الماضية مما أدى إلى ثقة الاتحاد الدولي للعبة ومنحها شرف أن تكون أول دولة على مستوى العالم لمنحة التطوير.

وأضاف أن البنية التحتية في مصر شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية وخاصة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرصه البالغ على تطوير جميع المنشآت، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز الشباب والأندية التي تقدم العديد مت الخدمات لاستيعاب الشباب المصري واستغلال طاقاتهم وامكانياتهم الكبيرة وتحويلها الى طاقة منتجة تهدف الى خدمة المجتمع المصري.

أما الدكتورة سوسن تقوي فوجهت الشكر للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة معربة عن أملها في أن يكون هذا البروتوكول هو نقطة الانطلاق لرياضة الريشة الطائرة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الدكتور علي حسب الله عن شكره وتقديره لمعالي وزير الرياضة والذي حرص على التواجد بالرغم من الارتباطات الكبيرة له خلال الفترة الحالية، مثنيا على الدعم الكبير والدور القيادي الذي يقوم به الوزير من أجل دعم ونشر رياضة الريشة الطائرة في مصر.

وكان مسؤولو الاتحاد الدولي قد استقروا على منح مصر منحة لمدة 4 سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي؛ كأول دولة في العالم لتطوير اللعبة في كافة مجالاتها بعد المستوى المبهر والتطور الهائل الذي شهدته رياضة الريشة الطائرة خلال الآونة الأخيرة من الأنشطة المحلية والمشاركات الدولية، وعمل بروتوكولات مع جامعات مصرية وزيادة عدد الأندية ونشر اللعبة في مصر.

الجدير بالذكر، أنه تم اختيار مصر من ضمن 150 دولة للمنافسة على هذه المنحة ثم تم تصفيتهم لـ15 دولة قبل فوز مصر بالمركز الأول من أجل تنفيذ برنامج المنحة لتكون مصر هي صاحبة الريادة في أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بناءً على تقييم الاتحاد الدولي لأعضائه من خلال الاستبيان الذي تم بمعرفة مسؤولي التطوير بالاتحاد الدولي بناءً على ما تم إنجازه من الاتحاد المصري والقفزة الهائلة لمستوى ونتائج الريشة الطائرة خلال الفترة الماضية.