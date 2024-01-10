600 مليون جنيه تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 2023 بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى ، موضحًا أنه تم استصدار نحو 290 ألفاً و290 قرار علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 3438حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي وزرع الكبد.



وكشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة، أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 600 مليوناً و 156 ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام نحو 13 مليوناً و 446 ألف جنيه .

وأشارت إلى أنه جرى فحص 2833 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.