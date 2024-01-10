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الخميس 11 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأمن يضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط حاصل على دبلوم صناعة وسيدتين حال قيامهم بتكوين تشكيل لتسهيل أعمال الدعارة وممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتواجدهم بشارع الجيش بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة للعميد على فوزي خضر، مامور قسم شرطة ثان المنصورة، بضبط كلا من "أسامة.مح"،57 عاما، حاصل على دبلوم صناعة، ومقيم مركز فارسكور محافظة دمياط، و"رانيا.م.أ.غ"،40 عاما، حاصلة على دبلوم زراعة ومقيمة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، و"راوية.ا.ح.ا"،46 عاما، ربة منزل ومقيمة بقرية نشا مركز نبروه بتكوين تشكيلا فيما بينهم لتسهيل أعمال الدعارة عن طريق الأول للمتهمة الثانية والثالثة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وعثر بحوزة المضبوطين على  3 هاتف محمول، ومبلغ مالي 2200 جنية، وملابس حريمي، وبمواجهتهم  فى محضر الشرطة اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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