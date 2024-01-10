مصرع شخص بعد سقوط إطار سيارة نقل على رأسه في الدقهلية

لقى شخص مصرعه بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية وذلك حال قيامه بتغيير إطار مقطورة سيارة تريلا وسقوط الإطار عليه وجرى إيداع جثمانه بمستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول "فتحي.ل.إ"،47 عاما، تباع ومقيم قرية الحميدية دائرة المركز جثة هامدة "إدعاء سقوط جسم صلب عليه".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئي المباحث، وبالفحص وسؤال مرافقه شاهد الواقعة ويدعى"محمد.و.إ"،40 عاما، سائق ومقيم قرية كفر علام دائرة المركز، قرر أنه حال تواجد المتوفى أسفل مقطورة السيارة استقلاله أثناء توقفها بأحد شوارع القرية محل إقامته وقيامه بتغيير أحد الإطارات سقط عليه الإطار ما أدى الى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي ان الوفاة نتجت عن هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف فى المخ ولا توجد شبهة جنائية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.