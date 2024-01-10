"صحة الدقهلية": الكشف على 1912 مريضا خلال قافلة علاجية بالمجان

نظمت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، قافلة طبية علاجية على مدار يومين "الاثنين والثلاثاء"، بقرية منشأة النصر مركز شربين بمحافظة الدقهلية لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين ا تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل جرى خلالها الكشف على 1912 مريضاً .

وضمت القافلة العلاجية 12 عيادة منهم 10 متنقلة منها ( 2 أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة ) والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وجرى الكشف على 365 مواطن عيادة الباطنة، و 355 عيادة الأطفال،و194 عيادة الجراحة، و149 بعيادة الجلدية، و 192 بعيادةالأسنان، و160 بعيادة الرمد، و136 عيادة الأنف والأذن ، و247 بعيادة العظام، و54 سيدة بعيادة النساء، و 33 امرأة بعيادة تنظيم الأسرة.

وجرى عمل 265 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 69 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ 154 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 53 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 1712 قراراً للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية ، و 145 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

قافلة طبية علاجية للكشف على المواطنين فى الدقهلية

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