صحة الدقهلية تنظم ندوة توعوية لتنمية الأسرة المصرية تحت عنوان "أسرتك ثروتك"

نظمت مديرية الصحة فى محافظة الدقهلية اليوم الأثنين، ندوة توعوية تحت شعار"أسرتك ثروتك" وذلك بأولى فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، فى إطار أهمية مواجهة الزيادة السكانية لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والوصول للرفاهية المعيشية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزراة وفى إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات مركز إعلام المنصورة ومديرية الصحة بالدقهلية.

فيما حاضر بالندوة الدكتورة فاطمة عبدالرحمن مدير إدراة التثقيف الصحى، ونهلة دياب كبير اخصائي الاعلام بمركز اعلام المنصورة.

واستعرضت الندوة المبادرات الرئاسية وجهود الدولة فى القضية السكانية، واستحداث آليات جديدة فى التوعية بمشكلة الزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع.

كما تناولت دور الرائدات الريفيات في الوصول إلى كل سيدة مصرية في كل منزل داخل كل قرية، لتقديم نصائح ورسائل طبية وتوعوية بخدمات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية لرفع الوعي الثقافي والصحي لدي السيدات والتعريف بخطورة الزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع.

الجدير بالذكر أن مديرية الصحة تنفذ فعاليات التوعية وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للسيدات من خلال فرق طبية بالوحدات وبالعيادات المتنقلة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا، وإلى جانب الخدمات الطبية.

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