وكيل تعليم الدقهلية يتفقد اللجان الامتحانية بإدارة نبروة التعليمية.. صور

تفقد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الأربعاء، لجان امتحانات إدارة نبروة التعليمية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والتى انطلقت أمس الثلاثاء بجميع مدارس المحافظة.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

فيما تضمنت الجولة مدراس الصفطاوى ومدرسة نبروة الإعدادية وأطمأن وكيل المديرية على انضباط اللجان ووضوح الورقة الإمتحانية موجها الطلاب بالتأنى فى قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات.

كما تفقد أعمال الكنترول وأوصى بضرورة الدقة فى رصد الدرجات والمراجعة الدقيقه للشيت الورقى والإلكترونى.

ويذكر أنه يؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالدقهلية ١٣٧ ألف و ٧٩٥ طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي و١٢٧ ألف و ٤٣٣ طالب وطالبة بالصف الخامس الإبتدائي و١٣١ ألف و ٤٨٥ طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائي و١٤٠ ألف و ٤٩٩ طالب وطالبة بالصف الأول، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

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