ads
الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد اللجان الامتحانية بإدارة نبروة التعليمية.. صور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الأربعاء، لجان امتحانات إدارة نبروة التعليمية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والتى انطلقت أمس الثلاثاء بجميع مدارس المحافظة. 

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

فيما تضمنت الجولة مدراس الصفطاوى  ومدرسة نبروة الإعدادية وأطمأن وكيل المديرية على انضباط اللجان ووضوح الورقة الإمتحانية موجها الطلاب بالتأنى فى قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات.

 كما تفقد أعمال الكنترول وأوصى بضرورة الدقة فى رصد الدرجات والمراجعة الدقيقه للشيت الورقى والإلكترونى.

ويذكر أنه يؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالدقهلية ١٣٧ ألف و ٧٩٥  طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي  و١٢٧ ألف و ٤٣٣ طالب وطالبة بالصف الخامس الإبتدائي  و١٣١ ألف و ٤٨٥ طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائي  و١٤٠ ألف و ٤٩٩ طالب وطالبة بالصف الأول، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

FB_IMG_1704882132123
FB_IMG_1704882132123
FB_IMG_1704882134072
FB_IMG_1704882134072
FB_IMG_1704882135937
FB_IMG_1704882135937
FB_IMG_1704882137852
FB_IMG_1704882137852
FB_IMG_1704882125999
FB_IMG_1704882125999
FB_IMG_1704882127992
FB_IMG_1704882127992
FB_IMG_1704882130041
FB_IMG_1704882130041
الدقهلية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الفصل الدراسي الاول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل تعليم الدقهلية امتحانات الفصل الدراسى الاول مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم نبروه امتحانات الفصل الدراسى اللجان الامتحانية