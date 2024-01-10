إحالة 13 من الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى أبو قرقاص ووحدة طهنشا بالمنيا للتحقيق

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تكثيف الحملات المرورية الإشرافية على المستشفيات والوحدات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على أوجه القصور ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل، في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المنيا.

من جانبه، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، مستشفى أبو قرقاص العام بالتنسيق مع مكتب التفتيش والمتابعة لمتابعة سير العمل، والتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين بالمستشفى، والاطمئنان على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية ومستوى النظافة داخل الوحدة الصحية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وخلال جولته أحال رئيس المركز 4 من الطاقم الطبي للتحقيق لتركهم العمل دون اعذار، مؤكداً على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وفى مركز ومدينة المنيا، أحال عامر طه رئيس المركز 9 من العاملين بالوحدة الصحية بطهنشا التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية للتحقيق من قبل الشئون القانونية لتقصيرهم في العمل وغيابهم دون تقديم إذن مسبق، مما يضر بسير العمل داخل الوحدة الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من أهالى القرية، أثناء زيارته المفاجئة للوحدة الصحية لمتابعة انتظام وسير العمل و التأكد من مدى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، مشدداً على الأطباء المتواجدين بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وحسن معاملة المواطنين.

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