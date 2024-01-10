«كان 2023».. ننشر قوائم المجموعة الخامسة في النسخة الـ34 من كأس أفريقيا

تشهد المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في نسختها الـ34 والتي تقام في كوت ديفوار منافسة قوية بين المنتخبات الأربعة من أجل بطاقة التأهل إلى دور الـ16 حيث حشدت منتخبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا كل الأوراق والأسلحة في القائمة النهائية قبل انطلاق البطولة القارية يوم السبت المقبل.

ونرصد في التقرير التالي قوائم منتخبات المجموعة الخامسة قبل بطولة الأمم الأفريقية

قائمة تونس النهائية في كأس أفريقيا

حراس المرمى: البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجلاصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريدة - علي معلول.

خط الوسط: حسام تقا - حمزة رفيعة - انيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - الياس السخيري - محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - سيف الدين الجزيري و إلياس العاشوري.

قائمة مالي النهائية في كأس أفريقيا

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا – إسماعيل دياوارا – أبو بكر دومبيا .

الدفاع: هاماري تراوري – فالاي ساكو – أبو بكر كوياتيه – مامادو فوفانا – سيكو نياكاتي – موسى ديارا – أمادو دانتي.

خط الوسط: ديادي ساماسيكو – محمد كامارا – دودو هايدارا – أليو ديانج – لاسانا كوليبالي – كاموري دوبميا – أداما نواس تراوري – بيسوما – أبو بكر تراوري.

خط الهجوم: سيكو كويتا – نيني بورجيليس – موسى دومبيا – فوسيني دياباتي – إبراهيما سيسوكو – لاسين سينايوكو – يوسوفا نياكاتي – سيرين دوكوري.

قائمة جنوب أفريقيا في كأس أفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز - ريكاردو جوس - فيلي موثوا.

خط الدفاع: سيدين موبي - جرانت كيكانا - أوبيري موديبا - سياندا زولو - ترينس ماشيجو - خوليسو موداو - نكوسيناثي سيبسي - موثيوبي مافالا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - تابمانج موناري - ثابيلو ماسيكو - سفيفيلو سيتولي - جايدن آدامز - ثابيلو مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - زاكيلي ليباسا - أسوين أبوليس - ميهلالي مايامبيلا - إيفيدنيس ماكجوبا.

قائمة ناميبيا النهائية في كأس أفريقيا

حراسة المرمى: لويد كازابوا - إدوارد ماوفا - كامينجاندا نديسيرو

خط الدفاع: كينيدي أموتينيا - أنانياس جيبهارت - تشارلز هامبيرا - ريان هاناموب - دينزيل هاوسب - لوبيني هوكونجو - إيفان كامبريبا - رايان نيامبي - أبروسيوس بيتروس.

خط الوسط: أوتورو كامباتو - نجيرو كاتوا - مارسيل باباما - وويندل روداث - بيتروس شيتمبي - برينس تجيويزا

خط الهجوم: ديون هوتو - أبسالوم إيمبوندي - جوسلين كاماتوكا - بيثويل موزيو - بيتر شالوليلي .