بسبب خلافات على أولوية التحميل.. تجديد حبس سائق قتل "تباع" بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم سائق 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل تباع، طعناً بسلاح أبيض سكين، بسبب خلافات بينهما على أولوية التحميل داخل الموقف بدائرة القسم.

كانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى ، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.