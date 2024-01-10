سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع مشروع إنشاء كوبرى مزلقان "الواسطى- الفيوم"

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري مزلقان السكة الحديد "الفيوم/ الواسطى" على الطريق الزراعي ، وذلك بحضورحمادة راضي رئيس مركز و مدينة الواسطى ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة ،أشرف مليجي نائب رئيس المدينة، المهندس شافعي ممدوح مدير المشروع _هيئة الطرق، المهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري، المهندس هشام سيد رئيس شبكة الكهرباء ، المهندس أحمد حافظ _هندسة السكة الحديد بني سويف،

وتفقد السكرتير العام المساعد ، مستجدات وسير والأعمال بالمشروع، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين، ويتضمن إنشاء عدد 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 مترًا لكل كوبري، الأول في اتجاه الواسطى / بني سويف، والثاني اتجاه بني سويف / الواسطى بعرض 2 حارة بإجمالي عرض 10 أمتار لكل كوبري، بجانب إنشاء طريق خدمة سطحى بعرض 5 أمتار، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى

كما عقد السكرتير العام المساعد، اجتماعاً بحضور ممثلى الجهات التنفيذية المعنية ، لمناقشة الموقف التنفيذي والأعمال المنُفذة، والخطوات اتخاذها لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى، خاصة فيما يتعلق باعمال الكهرباء والإنارة على طريق الخدمة السطحى عقب نقل كابلات وخطوط الكهرباء التي كانت تقع في مسار الكوبري، مشيراً إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع وتذليل كافة المعوقات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة ، والإعداد للتجهيز للمرحلة الثانية