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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الجمعة.. حفل عمر كمال ويسرا على كورنيش العجوزة

عمر كمال ويسرا
عمر كمال ويسرا
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يستعد المطربون عمر كمال ويسرا لإحياء حفل غنائي مساء يوم الجمعة المقبل على كورنيش العجوزة.

ومن المنتظر أن يقدم كل من عمر كمال ويسرا مجموعة من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية "أخوك يشرف بلد" والتي قدمها ضمن أحداث فيلم "حمص وحلاوة" مع الفنان محمود الليثي

كما يستعد عمر لإحياء حفل افتتاح البطولة الودية التي تحمل اسم "بطولة الوحدة الدولية" المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 20 لـ 24 يناير المقبل.

بينما طرحت يسرا مؤخرا أغنية "دوارة" من كلمات وألحان وتوزيع مونتي و قام بإخراج الفيديو كليب المطربة  نهال نبيل.

عمر كمال يسرا حفل كورنيش العجوزة الجمعة