نائب محافظ القاهرة تتابع مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة العمل الجاد للارتقاء بجميع أحياء الجنوبية عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر والتى من شأنها ان توفر له كل سبل الراحة والامان كما تمكنه من أن يعيش ويتمتع بمجتمع راق متحضر، وتلبية احتياجات المواطن طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وفى هذا السياق عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية بمشاركة عدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية والسادة مديرى الطرق والتخطيط بالمنطقة الجنوبية واحيائها لمناقشة الخطة الاستثمارية.

وتابعت نسب التنفيذ المختلفة لاحياء المنطقة لمتابعة المستجدات على ارض الواقع واستكمال خطة التطوير المقترحة والتي تشمل رصف ورفع كفاءة الطرق حيث تم الانتهاء من اعمال الخطة الاستثمارية لحي التبين على ارض الواقع بنسبة ١٠٠% وجاري العمل بمنطقة معادي الخبيري ومتفرعاتها بحي المعادي وبمربع مساكن المحافظة الموازي لمحور عبد المجيد محمود وشارع ١٠٣ بحي المقطم.

هذا إلى جانب متابعة كافة الإجراءات للبدء في رصف منطقة مدينة الضباط والخدمات بوادي حوف وعزبة عبد الملاك وشارع سور الدير وسور مصنع ٤٥ الحربي بنطاق حي المعصرة. واستكمال رفع كفاءة الطرق بشارع ورش العمرة وشارع الصرف الصحي والشيخ محفوظ وشارع دير الناحية بنطاق حي حلوان .

ورصف مدينة الضباط ومنطقة الخدمات بنطاق وادي حوف وعزبة عبد الملاك وشارع سور الدير و شارع سور مصنع ٤٥ الحربي بنطاق حي المعصره.

هذا مع استعراض كافة مستجدات الاعمال لرفع كفاءة الانارة من احلال وتجديد للاعمدة وتركيب الكابولي والكشافات، منوهة إلى التنسيق التام مع شركات المرافق للانتهاء من كافة اعمالها قبل البدء في اعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني لكل حي للانتهاء منها.