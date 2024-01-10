كوريا الجنوبية تبدأ إنتاج الطائرة المقاتلة (كيه إف-21) المحلية

ذكرت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية في سول، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية إنتاج الطائرة المقاتلة "كيه إف-21" هذا العام كما هو مخطط له، فيما سيكون خطوة رئيسية في سعي البلاد لامتلاك مقاتلة متقدمة محلية.

وأوضحت الوكالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكورية الجنوبية (DAPA) تسعى إلى توقيع عقد مع الشركة الكورية للصناعات الفضائية (KAI)، المصنعة للطائرة، خلال النصف الأول من العام لتمهيد الطريق لإنتاج كيه إف-21 على نطاق واسع.

وأشارت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكورية الجنوبية إلى أن نماذج كيه إف-21 الستة نجحت في عمليات التحليق التجريبية، وقامت بتقييمات أداء مختلفة بما في ذلك رحلات أسرع من الصوت واختبارات فصل الأسلحة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية أطلقت مشروعا مشتركا لتطوير طائرة مقاتلة مع إندونيسيا في عام 2015، بهدف نشر 120 طائرة من فئة كيه إف-21 في القوات الجوية الكورية بحلول 2032، لاستبدال أسطولها القديم من طائرات إف-4، وإف-5.