ماري لويس: 2.2 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة في 11 شهرا

أعلنت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023، حيث حققت صادرات القطاع إلى الاتحاد الأوروبي الذى يعد ثانى أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية ارتفاعا بنسبة 6% لتسجل 467 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023 مقابل 439 مليون دولار بالفترة نفسها من العام 2022.

وأضافت "ماري لويس بشارة" أن إسبانيا على رأس الدول الأوروبية المستوردة ملابس بما قيمته 116 مليون دولار في أول 11 شهرا من 2023 مقابل 87 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2022 بزيادة 33%، كما حققت صادرات القطاع ارتفاعاً إلى هولندا بنسبة 5% لتسجل 62 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023 مقابل 59 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، فى حين قفزت الصادرات إلي تركيا من 215 مليون دولار مقابل 140 مليون دولار بنسبة ارتفاع 54%.

وأضافت ماري بشارة، أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت ايضاً ارتفاعاً ملحوظاً حيث تأتى السعودية على رأس القائمة لتسجل ارتفاعاً بنسبة 68% لتبلغ 89 مليون دولار في الفترة من يناير الي نوفمبر 2023 مقابل 53 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلي ليبيا لتسجل 60 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار بنسبة ارتفاع 82%.

كما أصدر المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة ماري لويس بشارة تقريرا شمل إنجازات المجلس خلال عام 2023 والتي من أبرزها مشاركة المجلس فى عددا من المعارض وتنظيمه للعديد من الفاعليات المختلفة :

- "الملتقى والمعرض الدولي للصناعة" أكتوبر 2023 ، وذلك بهدف طرح آفاق النهوض بالصناعة و توطينها في ظل التحديات الاقتصادية

- "أسبوع الموضة المصري"، في نسخته الأولى، والذي أقيم في مايو 2023، وكان تحت عنوان "الماضي والحاضر والمستقبل" وذلك بالمتحف الزراعي المصري بغرض ترويج صناعة الملابس المصرية المتبنية لأحدث صيحات الموضة والمستخدم فيها التكنولوجية الحديثة المتطورة.

- معرض ومؤتمر إكسبورت سمارت Export Smart، مارس 2023، وهو عبارة عن ملتقى لمقدمى خدمات دعم التصدير من خلال الهيئات الحكومية والدولية والشركات المقدمة للخدمات.

- "المعرض والملتقى والمؤتمر الدولى GTR" أكتوبر 2023، بغرض إتاحة فرصة للتواصل مع كافة البنوك المصرية والممولين لمعرفة البرامج التمويلية المقدمة.

ومن بين أبرز إسهامات المجلس في مجال الدراسات والتي انعكست إيجابا على المصدرين والشركات العاملة في هذا القطاع ما يلي:

وأصدر المجلس العديد من الدراسات للمستوردين لتيسير التعرف على إمكانات القطاع بمصر بالإضافة إلى التقارير الشهرية والسنوية من أداء الصادرات، إلى جانب الدراسات السوقية حول أهم الأسواق المستهدفة لقطاع الملابس الجاهزة بمصر.

ومن انجازات المجلس ، توقيع برتوكول تعاون مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك، بهدف تسهيل حركة صادرات الملابس الجاهزة المصدرة وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والمساعدة في نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وتم إطلاق برنامج التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مركز تعزيز الواردات من البلدان النامية CBI بهدف تقديم دعم فنى للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج تدريب عملى على التصدير حيث يقوم بتأهيل المصانع من خلال إمدادهم بالمهارات والمعرفة التى يحتجونها للدخول إلى السوق الأوروبى للمنتجات المستدامة.

إلى جانب استكمال انشطه مشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر"TRADE المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الذى يهدف إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية وبناء وتعزيز القدرات التصديرية والتنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة التي تسعى للتوسع وذات الجاهزية للتصدير التابعة لقطاع الملابس الجاهزة.