الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 300 من الكوادر الطبية وخروج 30 مستشفى عن الخدمة

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أخرجت 30 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة منذ بداية العدوان، بالإضافة إلى استشهاد 300 من الكوادر الطبية العاملة في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن المناطق الشمالية في غزة تفتقر إلى المرافق الصحية، وسيارات الإسعاف توقفت بسبب انعدام الوقود.

وأوضحت الجمعية، لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أنه تم إصابة 12 مواطنًا بينهم طفل وسيدة مسنة برصاص الاحتلال وبالضرب، وبين المصابين 9 شبان، من بينهم 8 أصيبوا بالرصاص الحي، وتاسع في اعتداء بالضرب وعولج ميدانيًا، إلى جانب إصابة طفلين (16 عامًا) بالرصاص الحي في القدم، وسيدة مسنة (70 عامًا) أصيبت بالهلع وتم التعامل معها ميدانيًا، وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد المصابين في البلدة القديمة في نابلس جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ12 جريحًا بينهم 9 بالرصاص الحي، بجانب محاصرة البلدة القديمة.