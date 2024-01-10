محافظ مطروح يوجه بالمرور الدوري على المخابز البلدية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بتكثيف جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على جودتها وسلامتها ومنع أى تجاوزات أو احتكار للسلع أو غش؛ حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع المرور الدوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين.

ومن جانبها أكدت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، إن المديرية نظمت حملة مكبره بالاشتراك وقسم مباحث التموين، استهدفت المنشآت التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق وكذلك الأسواق والمحال التجارية.

وأوضحت أنه تم ضبط العديد من المخالفات التموينية المهمة من ضمنها ضبط أحد المحلات يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن أجبان وبسكويت وعسل وحلاوة طحينية بعدد 970 قطعة مختلفة الحجم والشكل وكلها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وكذلك ضبط أحد محلات بيع الكشري قام باستغلال علامة تجارية مسجلة، بالإضافة إلى عدد ٥٥ مخالفة منها ٧ مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٥ مخالفات بيع سجائر وسكر معبأ بأزيد عن السعر الرسمي، و٦ مخالفات عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد (مخابز بلدية)، و٤ مخالفات لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ببعض المخابز، و١٤ عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، و١٣ مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و٥ مخالفات عرض لحوم طازجة للبيع وغير مغطاة، ومخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص.

وتم التحفظ على المضبوطات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وقيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

حملات تموينية

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